Боярский раскритиковал Вендела за дорогие покупки
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский подверг критике полузащитника команды Вендела.
"Все эти приставки и телефоны из золота - это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.
Он недавно пришел в новый клуб, однако сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такого поведения. Мне это противно", - приводит слова Боярского "Чемпионат".
В этом сезоне Вендел провел 10 матчей и отметился одной голевой передачей.
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