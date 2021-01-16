Боярский раскритиковал Вендела за дорогие покупки

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский подверг критике полузащитника команды Вендела.

"Все эти приставки и телефоны из золота - это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.

Он недавно пришел в новый клуб, однако сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такого поведения. Мне это противно", - приводит слова Боярского "Чемпионат".

В этом сезоне Вендел провел 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Игрок "Зенита" Вендел похвастался покупкой PS5 и IPhone из 24-каратного золота. | http://soccernews.ru