СМИ узнали детали контракта Манджукича с "Миланом"

Теги миланмарио манджукич

СМИ узнали детали контракта Манджукича с "Миланом"

Появились новые детали перехода нападающего Марио Манджукича в "Милан".

По сведениям Calciomercato, 34-летний хорват подпишет соглашение до конца сезона с зарплатой 1,8 миллиона евро. Отмечается, что если "Милан" пройдет в Лигу Чемпионов, то контракт с игроком автоматически продлится на год.

"Милан" подпишет Манджукича в качестве свободного агента. Его последним клубом был катарский "Аль-Духаиль", который он покинул летом 2020 года.

Напомним, что Манджукич наиболее известен по своим выступлениям за "Ювентус".

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