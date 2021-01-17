Месси выйдет в стартовом составе на финал Суперкубка Испании против "Атлетика"

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Месси выйдет в стартовом составе на финал Суперкубка Испании против "Атлетика"

"Барселона" назвала стартовый состав на финал Суперкубка Испании против "Атлетика".

Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси начнет игру с первых минут. Напомним, что он пропустил полуфинал из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

"Барселона": Тер Штеген - Дест, Араухо, Лангле, Альба - Бускетс, Де Йонг, Педри - Дембеле, Гризманн, Месси.

Начало поединка запланировано на 23:00 (мск).

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