Арустамян анонсировал переход Бистровича в турецкий клуб

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в "Гёзтепе".

По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, турецкий клуб арендует 22-летнего хорвата до конца сезона с возможностью выкупа за 3 миллиона евро.

Напомним, что в декабре 2020 года ЦСКА продлил соглашение с игроком до 2025 года.

Бистрович выступает за ЦСКА с 2018 года. За это время он сыграл 88 матчей, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.

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