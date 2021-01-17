Арустамян анонсировал переход Бистровича в турецкий клуб
Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в "Гёзтепе".
По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, турецкий клуб арендует 22-летнего хорвата до конца сезона с возможностью выкупа за 3 миллиона евро.
Напомним, что в декабре 2020 года ЦСКА продлил соглашение с игроком до 2025 года.
Бистрович выступает за ЦСКА с 2018 года. За это время он сыграл 88 матчей, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.
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