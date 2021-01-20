"Ахмат" подписал словацкого форварда

Форвард "Ружомберока" Ладислав Алмаши продолжит карьеру в "Ахмате".

Как сообщает Sport24, грозненский клуб подписал контракт с 21-летним словаком, однако условия сделки не разглашаются.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Алмаши восемь голов и три ассиста в 17 играх.

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