"Ахмат" подписал словацкого форварда
Форвард "Ружомберока" Ладислав Алмаши продолжит карьеру в "Ахмате".
Как сообщает Sport24, грозненский клуб подписал контракт с 21-летним словаком, однако условия сделки не разглашаются.
Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
В этом сезоне на счету Алмаши восемь голов и три ассиста в 17 играх.
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