Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о Суперлиге

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Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о Суперлиге

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги.

"У этого турнира есть свои минусы. Эта лига будет закрытой только в первые три года, однако с третьего там введут вылет. Как я понял, там будет 18 клубов, которые получат 800 миллионов евро. Национальные чемпионаты уже не будут так интересны.

Мне необходимо получить детальное объяснение, прежде чем принимать решение о выступлении в Суперлиге", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что выборы президента "Барсы" были перенесены из-за пандемии коронавируса. Предположительно, выборы пройдут в марте.

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