Экс-игрок "Реала" и сборной Испании Рауль заболел коронавирусом.

По сведениям AS, 43-летний наставник "Кастильи" был отправлен на самоизоляцию. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

Рауль точно не будет присутствовать на игре Сегунды В против дубля "Хетафе".

После 8 туров дубль "Реала" занимает пятую позицию в Сегунде В.

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