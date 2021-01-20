Футболист "Лацио" Луис Альберто был экстренно госпитализирован

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Футболист "Лацио" Луис Альберто был экстренно госпитализирован

Хавбек "Лацио" Луис Альберто был экстренно госпитализирован.

Как сообщает сайт клуба, 28-летний испанец перенес успешную операцию по удалению аппендикса. Футболист остается в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, что не так давно Луис Альберто выздоровел от коронавируса.

В этом сезоне Луис Альберто провел 20 матчей и забил 6 голов.

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