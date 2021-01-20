Генич высказался о возможной реформе РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможной реформе РПЛ.

"Все эти разговоры относительно увеличения или сокращения команд РПЛ, если честно, ничего, кроме улыбки, не вызывают. Такое чувство, что цель - предложить хоть что-то, создать видимость работы. Искусственно раздувать чемпионат - значит, понижать его уровень. Поэтому сам посыл о сокращении клубов РПЛ, мне кажется, выглядит вполне логичным и симпатичным, однако еще не время.

Есть вариант с двумя лигами: РПЛ 1 и РПЛ 2, каждая по 12 клубов. Можно понять Григория Иванова, который сказал, что приезд "Зенита" и "Спартака" - событие для города, и если "Урал" попадет в РПЛ 2, такого ажиотажа и интереса не будет.

Стоит признать, что уровень футболистов РПЛ сильно упал. Еще 5-7 лет назад, когда были действительно большие мастера, количество проходных игр было меньше. Пока 12 клубов для РПЛ маловато. Вариант с плей-офф выглядит симпатичным. Сейчас это уже обсуждается. Если попробовать в один из сезонов разделить турнир на восьмерки, то не исключено, что привлекательность турнира от этого только возрастет", - заявил Генич.

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