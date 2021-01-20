Ловрен назвал одну из самых больших проблем РПЛ

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Ловрен назвал одну из самых больших проблем РПЛ

Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о лимите на легионеров РПЛ.

"Лимит - одна из самых больших проблем РПЛ. Не все качественные футболисты выступают в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии много топовых футболистов, однако любой лиге нужны игроки из-за рубежа. Однако я не хочу сказать, что в России нет талантов. Это не так.

Если бы я был в руководстве лиги, то хотел бы, чтобы она попала в топ-5. Зачем введен лимит? Да, правила должны быть. Одни только легионеры не могут играть в чемпионате. Однако с этим лимитом РПЛ будет сложно попасть в топ-5. России нужна конкурентная лига", - приводит слова Ловрена "Спорт-Экспресс".

Напомним, что на данный момент в РПЛ действует лимит по схеме "8+17".

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