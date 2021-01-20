Лэмпард высказался о возможном увольнении из "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.

"Не могу ничего сказать о своем будущем. Меня об этом спрашивают уже на протяжении нескольких недель. Я пришел в "Челси" с пониманием того, что будут сложности, так как клуб не был готов к конкуренции.

Мы не могли совершать трансферы, однако теперь у нас есть новые футболисты. Кто-то набирает форму, кто-то адаптируется. Сейчас нам всем нужно бороться", - приводит слова Лэмпарда Goal.com.

После 19 туров "Челси" занимает в АПЛ восьмое место.

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