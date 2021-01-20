Малафеев рассказал о своем состоянии здоровья после попадания в больницу с коронавирусом

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Малафеев рассказал о своем состоянии здоровья после попадания в больницу с коронавирусом

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился информацией о состоянии своего здоровья.

Напомним, что Малафеев находится в больнице с коронавирусом.

"Спасибо супруге и всем, кто поддерживает меня. Нахожусь в больнице. В целом все хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Еще раз благодарю вас за теплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких", - написал Малафеев в инстаграме.

Малафеев провел всю свою карьеру в "Зените". Он ушел из футбола в 2016 году.

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