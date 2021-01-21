Форвард "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал грядущий переход в "Фиорентину".

Напомним, что футболисту осталось пройти медосмотр, после чего подпишет контракт с итальянским клубом.

"Я эмоциональный человек, поэтому трудно было говорить команде об уходе. Ехал с настроем на сборы, и тут такие новости, два-три дня разговоры. Решение принято. Завтра меня ждет медобследование и подписание контракта.

Когда я сообщил об этом команде, ни у кого не было слов, так как никто ничего не знал. Мне пожелали удачи, кто-то пошутил, спросил, можно ли поехать со мной, посмотреть, что там и как. Все было в приятельской атмосфере.

Возможно, это мой последний шанс поехать в Европу, всех все устроило. У меня остаются хорошие отношения со всеми. Это было хорошее время, новый опыт, все было хорошо. Это время останется хорошим воспоминанием.

Буду выкладываться на полную, чтобы сделать красиво в "Фиорентине". Не прощаемся. Увидимся на футбольном поле. Надеюсь, в еврокубках", - заявил Кокорин.

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