Подольски перечислил понравившихся ему российских футболистов

Экс-игрок сборной Германии Лукас Подольски назвал запомнившихся ему российских игроков.

"В первую очередь Андрей Аршавин, с которым я играл в "Арсенале". Маленький, однако очень техничный футболист. Да и как личность оставил очень приятное впечатление.

Сейчас выступаю в "Антальяспоре" с Федором Кудряшовым. Он спокойный, говорит мало, однако тоже отличный парень. А так помню много игроков. И Акинфеева, и Жиркова, и братьев Березуцких, и Нойштедтера", - заявил Подольски.

Читайте также: Красная карточка Месси, Златан не дает "Интеру" стать лидером Серии "А", а в Англии новый теневой лидер: главные итоги выходных. | http://soccernews.ru