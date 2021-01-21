Подольски перечислил понравившихся ему российских футболистов
Экс-игрок сборной Германии Лукас Подольски назвал запомнившихся ему российских игроков.
"В первую очередь Андрей Аршавин, с которым я играл в "Арсенале". Маленький, однако очень техничный футболист. Да и как личность оставил очень приятное впечатление.
Сейчас выступаю в "Антальяспоре" с Федором Кудряшовым. Он спокойный, говорит мало, однако тоже отличный парень. А так помню много игроков. И Акинфеева, и Жиркова, и братьев Березуцких, и Нойштедтера", - заявил Подольски.
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