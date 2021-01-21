"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"

"Реал" занялся поиском нового тренера на замену Зинедину Зидану.

Как сообщает ESPN, "сливочные" рассматривают вариант с приглашением Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт". Отмечается, что кандидатуру аргентинского специалиста продвигает президент "Реала" Флорентино Перес.

"Ривер Плейт" под руководством Гальярдо дважды брал Кубок Либертадорес, трижды - Кубок Аргентины. Дважды он становился лучшим тренером Южной Америки.

Напомним, что ранее "Реал" вылетел из Суперкубка и Кубка Испании. В чемпионате мадридский клуб идет вторым.

Читайте также: В "Реале" доверяют Зидану и дадут время исправить ситуацию. | http://soccernews.ru