"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"

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"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"

"Реал" занялся поиском нового тренера на замену Зинедину Зидану.

Как сообщает ESPN, "сливочные" рассматривают вариант с приглашением Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт". Отмечается, что кандидатуру аргентинского специалиста продвигает президент "Реала" Флорентино Перес.

"Ривер Плейт" под руководством Гальярдо дважды брал Кубок Либертадорес, трижды - Кубок Аргентины. Дважды он становился лучшим тренером Южной Америки.

Напомним, что ранее "Реал" вылетел из Суперкубка и Кубка Испании. В чемпионате мадридский клуб идет вторым.

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