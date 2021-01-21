Кокорин рассказал о разговоре с тренером "Фиорентины" Пранделли

Форвард "Спартака" Александр Кокорин пообщался с наставником "Фиорентины" Чезаре Пранделли в преддверии своего перехода в итальянский клуб.

"Я общался с Пранделли три дня назад и он интересовался, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Я сказал, что могу сыграть на любой позиции, однако справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить - все всё прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в ближайшее время Кокорин пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с клубом.

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