Кокорин рассказал о разговоре с тренером "Фиорентины" Пранделли
Форвард "Спартака" Александр Кокорин пообщался с наставником "Фиорентины" Чезаре Пранделли в преддверии своего перехода в итальянский клуб.
"Я общался с Пранделли три дня назад и он интересовался, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Я сказал, что могу сыграть на любой позиции, однако справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить - все всё прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в ближайшее время Кокорин пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с клубом.
Читайте также: Кокорин рассказал о конфликте с руководством "Спартака". | http://soccernews.ru
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