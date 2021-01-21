"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду
"Барселона" определилась с будущим защитника Самюэля Умтити.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы намерены отправить 27-летнего француза в аренду. Переговоры с другими клубами затягиваются из-за большой зарплаты игрока.
Отмечается, что сам Умтити не против смены клуба, так как понимает, что будет получать мало игрового времени.
Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.
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