"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду

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"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду

"Барселона" определилась с будущим защитника Самюэля Умтити.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы намерены отправить 27-летнего француза в аренду. Переговоры с другими клубами затягиваются из-за большой зарплаты игрока.

Отмечается, что сам Умтити не против смены клуба, так как понимает, что будет получать мало игрового времени.

Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.

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