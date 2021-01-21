"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Атлетик" добыл волевую победу над "Ибицей".

Таким образом, клуб из Бильбао добыл путевку в 1/8 финала турнира.

"Ибица" - "Атлетик" 1:2

Голы: Хави Перес, 12 - 1:0, Рауль Гарсия, 52 - 1:1, Нуньес, 90 - 1:2

"Атлетик": Эскьета, Лекуэ, Баленсиага (Берчиче, 71), Нуньес, Йерай Альварес, Сансет (Муниаин, 46), Весга, Беренгер, Венседор (Дани Гарсия, 71), Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Вильялибре (Уильямс, 62).

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