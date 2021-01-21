Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании

Теги реал мадридзинедин зидан

Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании

Футболисты "Реала" остались недовольны реакцией главного тренера Зинедина Зидана на вылет команды из Кубка Испании.

По сведениям Marca, некоторые игроки ожидали от тренера жесткой речи и резких слов. Однако Зидан пообщался с командой не более двух минут и говорил им, что поражение не было позорным.

Некоторых игроков разочаровала мягкая речь Зидана. Футболисты хотели увидеть другую реакцию тренера.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" не планирует увольнять Зидана до окончания сезона.

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