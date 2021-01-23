Де Лигт выздоровел от коронавируса

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Де Лигт выздоровел от коронавируса

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт вылечился от коронавируса.

Как сообщает сайт клуба, 21-летний голландец сдал отрицательный тест спустя 15 дней самоизоляции.

Де Лигт выступает за "Ювентус" с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне игрок провел 12 матчей во всех турнирах.

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