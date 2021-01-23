"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги
В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" в гостях разгромил "Герту".
На данный момент "Вердер" занимает 12-е место, а "Герта" - 14-е.
"Герта" - "Вердер" 1:4
Голы: Зельке (пен), 10 - 0:1, Топрак, 29 - 0:2, Кордоба, 45 - 1:2, Битенкур, 57 - 1:3, Сарджент, 77 - 1:4
"Герта": Шволов, Пекарик (Пионтек, 64), Штарк, Альдерете, Нетц, Миттельштедт (Лекки, 46), Тузар (Редан, 64), Гендузи, Дарида, Кордоба, Матеус Кунья.
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 51), Велькович, Фридль, Агу, Битенкур, Эггештайн, Мбом (Рашица, 51), Шмид (Осако, 85), Зельке (Сарджент, 32).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20