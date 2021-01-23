"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги

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"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" в гостях разгромил "Герту".

На данный момент "Вердер" занимает 12-е место, а "Герта" - 14-е.

"Герта" - "Вердер" 1:4

Голы: Зельке (пен), 10 - 0:1, Топрак, 29 - 0:2, Кордоба, 45 - 1:2, Битенкур, 57 - 1:3, Сарджент, 77 - 1:4

"Герта": Шволов, Пекарик (Пионтек, 64), Штарк, Альдерете, Нетц, Миттельштедт (Лекки, 46), Тузар (Редан, 64), Гендузи, Дарида, Кордоба, Матеус Кунья.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 51), Велькович, Фридль, Агу, Битенкур, Эггештайн, Мбом (Рашица, 51), Шмид (Осако, 85), Зельке (Сарджент, 32).

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