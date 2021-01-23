Товарищеские матчи: "Локомотив" разобрался с "Велесом", ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Локомотив" - "Велес" Испания 4:1
Голы "Локомотива": Игнатьев, 16 - 1:0, Лисакович, 48 - 2:0, Агеев, 75 - 3:1, Жемалетдинов, 88 - 4:1.
"Локомотив": Коченков (Савин, 60), Живоглядов (Сильянов, 60), Чорлука (Лысцов, 60), Пабло (Черный, 60), Рыбус (Рыбчинский, 60), Мухин (Петухов, 60), Магкеев (Титков, 60), Крыховяк (Берковский, 60), Игнатьев (Иосифов, 60), Камано (Агеев, 60), Лисакович (Жемалетдинов, 60).
ЦСКА - Сборная свободных агентов 7:0
Голы ЦСКА: 1:0 - Чалов, 2:0 - Магнуссон, 3:0 - Ахметов, 4:0 - Сигурдссон, 5:0 - Влашич, 6:0 - Дзагоев, 7:0 - Шкурин.
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Магнуссон (Котин, 46), Дивеев (Васин, 46), Щенников (Карпов, 46), Фернандес (Зайнутдинов, 46), Дзагоев (Марадишвили, 46), Ахметов (Обляков, 46), Тикнизян (Яковлев, 46), Влашич (Шкурин, 46), Сигурдссон (Эджуке, 46), Чалов (Гайч, 46).
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