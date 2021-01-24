"Фиорентина" обыграла "Кротоне" в матче Серии А
В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" одержала победу над "Кротоне".
Благодаря победе "Фиорентина" поднялась на 12-е место.
"Фиорентина" - "Кротоне" 2:1
Голы: Бонавентура, 20 - 1:0, Влахович, 32 - 2:0, Нванкво, 66 - 2:1
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццелья, Игор Жулио (Мартинес, 69), Касерес, Рибери (Валеро, 86), Кастровилли (Пульгар, 86), Бонавентура, Амрабат, Миленкович, Влахович (Куаме, 69).
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Луперто (Големич, 86), Марроне, Реца, Вулич (Бенали, 60), Дзанеллато (Силигарди, 77), Жуниор Мессиас (Рохас, 87), Эдуардо Энрике, Джиджи, Нванкво.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17