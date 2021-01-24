"Фиорентина" обыграла "Кротоне" в матче Серии А

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" одержала победу над "Кротоне".

Благодаря победе "Фиорентина" поднялась на 12-е место.

"Фиорентина" - "Кротоне" 2:1

Голы: Бонавентура, 20 - 1:0, Влахович, 32 - 2:0, Нванкво, 66 - 2:1

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццелья, Игор Жулио (Мартинес, 69), Касерес, Рибери (Валеро, 86), Кастровилли (Пульгар, 86), Бонавентура, Амрабат, Миленкович, Влахович (Куаме, 69).

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Луперто (Големич, 86), Марроне, Реца, Вулич (Бенали, 60), Дзанеллато (Силигарди, 77), Жуниор Мессиас (Рохас, 87), Эдуардо Энрике, Джиджи, Нванкво.

Читайте также: "Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе". | http://soccernews.ru