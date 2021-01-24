"Реал" на выезде разгромил "Алавес"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Реал" уверенно разобрался с "Алавесом".

"Реал" продолжает идти на втором месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 4 очка. При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Алавес" - "Реал" 1:4

Голы: Каземиро, 15 - 0:1, Бензема, 41 - 0:2, Азар, 45 - 0:3, Хоселу, 59 - 1:3, Бензема, 70 - 1:4

"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро (Сайнс, 46), Агиррегабириа, Мендес, Батталья (Ману Гарсия, 46), Риоха (Лукас Перес, 46), Пина (Пере Понс, 72), Дуарте, Хоселу (Дейверсон, 78).

"Реал": Куртуа, Милитао, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Модрич (Одриосола, 77), Асенсио (Иско, 77), Кроос, Азар (Винисиус Жуниор, 63), Бензема.

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