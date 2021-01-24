"Реал" на выезде разгромил "Алавес"
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Реал" уверенно разобрался с "Алавесом".
"Реал" продолжает идти на втором месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 4 очка. При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.
"Алавес" - "Реал" 1:4
Голы: Каземиро, 15 - 0:1, Бензема, 41 - 0:2, Азар, 45 - 0:3, Хоселу, 59 - 1:3, Бензема, 70 - 1:4
"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро (Сайнс, 46), Агиррегабириа, Мендес, Батталья (Ману Гарсия, 46), Риоха (Лукас Перес, 46), Пина (Пере Понс, 72), Дуарте, Хоселу (Дейверсон, 78).
"Реал": Куртуа, Милитао, Варан, Менди, Васкес, Каземиро, Модрич (Одриосола, 77), Асенсио (Иско, 77), Кроос, Азар (Винисиус Жуниор, 63), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14