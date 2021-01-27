Глава УЕФА высказался о намерении провести Евро-2020 в 12 городах несмотря на пандемию коронавируса

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что по-прежнему планируется проведение Евро-2020 в 12 городах.

Отметим, что решение о допуске болельщиков на стадионы будет принято в апреле.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что ближе к началу турнира ситуация с коронавирусом изменится. Поэтому необходимо дать городам-организаторам как можно больше времени, чтобы была сформирована более точная картина того, что нас ожидает в июне-июле. Фанаты делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы", - цитирует Чеферина сайт УЕФА.

Ранее поступали предложения о проведении Евро-2020 в одной стране или одном городе.

Читайте также: У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020. | http://soccernews.ru