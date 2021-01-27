"Байер" приобрел защитника "Селтика"
Защитник "Селтика" Джереми Фримпонг стал игроком "Байера".
Как сообщает официальный сайт "фармацевтов", 20-летний голландец заключил с клубом четырехлетний контракт.
Отмечается, что стоимость сделки составила 11 миллионов евро.
В текущем сезоне Фримпонг провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
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|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|10
|Шальке
|32
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|32
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|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|32
|28
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