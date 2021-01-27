"Байер" приобрел защитника "Селтика"

Защитник "Селтика" Джереми Фримпонг стал игроком "Байера".

Как сообщает официальный сайт "фармацевтов", 20-летний голландец заключил с клубом четырехлетний контракт.

Отмечается, что стоимость сделки составила 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Фримпонг провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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