"Байер" приобрел защитника "Селтика"

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"Байер" приобрел защитника "Селтика"

Защитник "Селтика" Джереми Фримпонг стал игроком "Байера".

Как сообщает официальный сайт "фармацевтов", 20-летний голландец заключил с клубом четырехлетний контракт.

Отмечается, что стоимость сделки составила 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Фримпонг провел 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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