"Челси" в дебютном матче Тухеля побил собственный рекорд 17-летней давности

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"Челси" в дебютном матче Тухеля побил собственный рекорд 17-летней давности

"Челси" в дебютной игре Томаса Тухеля на посту тренера команды принимает "Вулверхэмптон".

Как сообщает Opta, "аристократы" в первом тайме совершили 433 точные передачи. Это самый большой показатель клуба в первой 45-минутке матча АПЛ с сезона 2003/04.

Напомним, что Тухель сменил на посту тренера Фрэнка Лэмпарда. После 19 туров "Челси" идет в АПЛ на десятом месте.

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