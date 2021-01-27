"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

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"Челси" в дебютном матче Тухеля сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

В рамках 20-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Астон Вилла" проиграла "Бернли".

"Челси" - "Вулверхэмптон" 0:0

"Челси": Менди, Рюдигер, Чилуэлл (Пулишич, 76), Тиаго Силва, Аспиликуэта, Хавертц, Зиеш (Маунт, 82), Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру (Абрахам, 77).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури (Хувер, 46), Килмен, Боли, Семеду, Поденсе (Виллиан Жозе, 72), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре (Моутинью, 90), Коуди.


"Бернли" - "Астон Вилла" 3:2

Голы: Уоткинс, 14 - 0:1, Ми, 52 - 1:1, Грилиш, 68 - 1:2, Макнил, 76 - 2:2, Вуд, 79 - 3:2

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Питерс, Браунхилл (Корк, 46), Брэйди (Гудмундссон, 60), Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 75).

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Грилиш, Баркли (Эль-Гази, 83), Дуглас Луис (Дэвис, 89), Макгинн, Траоре (Трезеге, 83), Уоткинс.      

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