"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в "Беневенто".

Сообщается, что итальянский клуб арендовал 21-летнего аргентинца до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Отмечается, что "Беневенто" уже включил футболиста в заявку на официальном сайте Серии А.

ЦСКА приобрел Гайча прошлым летом за 8,56 миллиона евро. За это время он провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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