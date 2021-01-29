"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча

Теги цска москвабеневентоадольфо гайч

"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в "Беневенто".

Сообщается, что итальянский клуб арендовал 21-летнего аргентинца до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Отмечается, что "Беневенто" уже включил футболиста в заявку на официальном сайте Серии А.

ЦСКА приобрел Гайча прошлым летом за 8,56 миллиона евро. За это время он провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: ЦСКА исключил Гайча из заявки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна

"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов