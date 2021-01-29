Румынский хавбек предпочел "Зениту" клуб из Серии А

Хавбек румынского ФКСБ Деннис Ман стал игроком "Пармы".

Как сообщает сайт клуба, с 22-летним румыном было заключено соглашение до лета 2025 года. Стоимость сделки составила 15 миллионов евро с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что игрока сборной Румынии претендовал "Зенит".

Ман защищал цвета ФКСБ с 2016 года. За это время он провел 146 игр, забил 49 голов и отдал 29 ассистов.

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