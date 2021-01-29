Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже с разными мячами

Футболисты сборной России приняли участие в интересном челлендже.

Иван Обляков, Константин Кучаев и Андрей Мостовой били по воротам Матвею Сафонову, используя различные мячи: волейбольный, баскетбольный, теннисный, регбийны и фитбол.

Напомним, что ближайший матч сборная России проведет 24 марта. Это будет игра против Мальты в рамках отбора ЧМ-2022.

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