"Челси" намерен продлить контракты с двумя футболистами

"Челси" готов предложить новые контракты двум футболистам.

По сведениям Goal.com, речь идет о защитнике Тьяго Силве и хавбеке Жоржиньо. Отмечается, что руководство клуба довольно выступлениями бразильцев, поэтому предложит им новые соглашения на улучшенных условиях.

В этом сезоне 36-летний Силва провел 19 игр и забил два гола. На счету 29-летнего Жоржиньо четыре гола и один ассист в 19 матчах.

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