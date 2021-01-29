"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году
"Зенит" признан самым популярным российским клубом в соцсетях в 2020 году.
Отмечается, что при составлении рейтинга во внимание брались все активности (лайки, комментарии, просмотры) на таких ресурсах: ютуб, твиттер, фейсбук, инстаграм, тик-ток.
⚽Most popular @UEFA clubs from each country in social networks during 2020!— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 29, 2021
@FCSteaua
@zenit_spb
@crvenazvezdafk
@GalatasaraySK
@FCShakhtar pic.twitter.com/8eRnqSEtzA
В Украине самым популярным клубом стал "Шахтер", в Казахстане - "Кайрат".
Напомним, что в 2020 году "Зенит" завоевал все национальные трофеи.
Читайте также: "Зенит" вошел в топ-15 клубов Европы по доходам в рейтинге Deloitte. | http://soccernews.ru
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