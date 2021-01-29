"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году

"Зенит" признан самым популярным российским клубом в соцсетях в 2020 году.

Отмечается, что при составлении рейтинга во внимание брались все активности (лайки, комментарии, просмотры) на таких ресурсах: ютуб, твиттер, фейсбук, инстаграм, тик-ток.

В Украине самым популярным клубом стал "Шахтер", в Казахстане - "Кайрат".

Напомним, что в 2020 году "Зенит" завоевал все национальные трофеи.

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