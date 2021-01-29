Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей

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Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт составил список трансферных целей.

По сведениям Marca, в список попали: защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, нападающий Серхио Агуэро, защитник "Баварии" Давид Алаба, полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, защитник ПСЖ Хуан Бернат, нападающий "Лиона" Мемфис Депай, голкипер "Гранады" Руй Силва, хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу.

Стоит отметить, что у всех игроков из списка летом 2021 года истекают контракты со своими клубами.

Ранее сообщалось, что выборы президента "Барсы" должны состоятся в марте.

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