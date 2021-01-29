Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт составил список трансферных целей.
По сведениям Marca, в список попали: защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, нападающий Серхио Агуэро, защитник "Баварии" Давид Алаба, полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, защитник ПСЖ Хуан Бернат, нападающий "Лиона" Мемфис Депай, голкипер "Гранады" Руй Силва, хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу.
Стоит отметить, что у всех игроков из списка летом 2021 года истекают контракты со своими клубами.
Ранее сообщалось, что выборы президента "Барсы" должны состоятся в марте.
Читайте также: "Барселона" имеет более 700 млн евро долгов, финансовая ведомость не обошлась без "Зенита"! Есть ли риск потерять суперклуб? | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности
-
Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"
-
Федун высказался о возможных реформах Лиги Чемпионов и РПЛ
-
"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту
-
Глушенков в шаге от перехода в "Химки"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году
-
"Челси" намерен продлить контракты с двумя футболистами
-
Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже с разными мячами
-
Румынский хавбек предпочел "Зениту" клуб из Серии А
-
Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"
-
"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча
-
1
"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна
-
Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива"
-
Хабиб опубликовал фото с ван Дейком
-
СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"
-
"Ростов" купил двух центральных защитников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14