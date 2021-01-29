Федун высказался о возможных реформах Лиги Чемпионов и РПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на информацию о планах УЕФА реформировать Лигу Чемпионов.

"Решение о реформе Лиги Чемпионов должно быть принято после согласования со всеми странами-членами УЕФА. В первую очередь, должен быть рассмотрен спортивный принцип отбора участников. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные - беднее.

Что касается РПЛ, то изменения должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках", - заявил Федун.

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