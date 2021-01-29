Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о работе Рональда Кумана.
"В нынешнем финансовом положении "Барселоны" клубу требуется смелый тренер, который не побоится использовать молодежь из Ла Масии. И именно этим сейчас занимается Рональд Куман. Я думаю, что он отлично справляется.
Недавно он начал давать время Рики Пучу, и хавбек доказывает свою ценность, напоминая мне Хави, когда тот начинал играть за "Барселону".
Вместе с Педри "Барса" может заглянуть в будущее клуба. Идет перестройка. Важно хорошо перемешать молодых и опытных футболистов, чтобы клуб мог бороться за трофеи на этом этапе", - приводит слова Ривалдо Betfair.
После 20 туров "Барса" идет в Примере на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 10 очков.
Читайте также: "Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности
-
Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"
-
Федун высказался о возможных реформах Лиги Чемпионов и РПЛ
-
"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту
-
Глушенков в шаге от перехода в "Химки"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году
-
"Челси" намерен продлить контракты с двумя футболистами
-
Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже с разными мячами
-
Румынский хавбек предпочел "Зениту" клуб из Серии А
-
Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"
-
"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча
-
1
"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна
-
Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива"
-
Хабиб опубликовал фото с ван Дейком
-
СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"
-
"Ростов" купил двух центральных защитников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14