Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о работе Рональда Кумана.

"В нынешнем финансовом положении "Барселоны" клубу требуется смелый тренер, который не побоится использовать молодежь из Ла Масии. И именно этим сейчас занимается Рональд Куман. Я думаю, что он отлично справляется.

Недавно он начал давать время Рики Пучу, и хавбек доказывает свою ценность, напоминая мне Хави, когда тот начинал играть за "Барселону".

Вместе с Педри "Барса" может заглянуть в будущее клуба. Идет перестройка. Важно хорошо перемешать молодых и опытных футболистов, чтобы клуб мог бороться за трофеи на этом этапе", - приводит слова Ривалдо Betfair.

После 20 туров "Барса" идет в Примере на третьем месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 10 очков.

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