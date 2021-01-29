В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
Экс-глава организации "Арена-2018", которая занималась строительством стадионов к ЧМ-2018, Олег Галай был задержан в Москве.
Как сообщает "Коммерсантъ", Галай подозревается в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Галай будет находиться в СИЗО как минимум до 25 марта.
Кроме того, были задержаны Светлана Рулевая и Александр Кузнецов, которые являются предполагаемыми сообщниками.
Отмечается, что "Арена-2018" в ближайшее время будет ликвидирована.
Читайте также: УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности
-
Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"
-
Федун высказался о возможных реформах Лиги Чемпионов и РПЛ
-
"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту
-
Глушенков в шаге от перехода в "Химки"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году
-
"Челси" намерен продлить контракты с двумя футболистами
-
Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже с разными мячами
-
Румынский хавбек предпочел "Зениту" клуб из Серии А
-
Клопп пытается переманить Мбаппе в "Ливерпуль"
-
"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча
-
1
"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна
-
Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива"
-
Хабиб опубликовал фото с ван Дейком
-
СМИ узнали, за какую сумму "Зенит" может выкупить Мусаева у "Рубина"
-
"Ростов" купил двух центральных защитников