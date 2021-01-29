В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств

Экс-глава организации "Арена-2018", которая занималась строительством стадионов к ЧМ-2018, Олег Галай был задержан в Москве.

Как сообщает "Коммерсантъ", Галай подозревается в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Галай будет находиться в СИЗО как минимум до 25 марта.

Кроме того, были задержаны Светлана Рулевая и Александр Кузнецов, которые являются предполагаемыми сообщниками.

Отмечается, что "Арена-2018" в ближайшее время будет ликвидирована.

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