"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне"

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"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, 23-летний француз является альтернативным вариантом на случай провала трансфера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне Дембеле провел 21 игру, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами. На счету Санчо 6 голов и 10 результативных передач в 23 матчах.

Отметим, что трансферная стоимость Санчо оценивается в 100 миллионов евро, а Дембеле - в 50 миллионов евро.

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