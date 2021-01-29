"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста Кристиана Фалька, 23-летний француз является альтернативным вариантом на случай провала трансфера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".
В текущем сезоне Дембеле провел 21 игру, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами. На счету Санчо 6 голов и 10 результативных передач в 23 матчах.
Отметим, что трансферная стоимость Санчо оценивается в 100 миллионов евро, а Дембеле - в 50 миллионов евро.
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" может заменить Санчо воспитанником ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
Глушенков в шаге от перехода в "Химки"
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Гайча
-
"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна
Лента новостей
-
Кудряшов публично извинился перед Подольски
-
"Уэска" на выезде разобралась с "Вальядолидом"
-
Дюбуа принес "Лиону" победу над "Бордо"
-
"Фиорентина" Кокорина вдевятером не смогла удержать победу над "Торино"
-
"Штутгарт" обыграл "Майнц" в матче Бундеслиги
-
Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне"
-
"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности
-
Ривалдо оценил работу Кумана в "Барселоне"
-
Федун высказался о возможных реформах Лиги Чемпионов и РПЛ
-
"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту
-
Глушенков в шаге от перехода в "Химки"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт составил список трансферных целей
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
-
"Зенит" - самый популярный российский клуб в соцсетях в 2020 году
-
"Челси" намерен продлить контракты с двумя футболистами
-
Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже с разными мячами
-
Румынский хавбек предпочел "Зениту" клуб из Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18