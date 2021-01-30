Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах Лиги Чемпионов.
"Еще рано называть фаворита, однако я бы выбрал "Баварию", "Барселону", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.
Напомним, что пары 1/8 финала ЛЧ выглядят следующим образом: "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль", "Барселона" - ПСЖ, "Порту" - "Ювентус", "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд, "Лацио" - "Бавария", "Атлетико" - "Челси", "Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити" и "Аталанта" - "Реал".
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|6
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|Осер
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|4
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|Группа B
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|2
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|Генк
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|6
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|6
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|6
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|Группа E
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|Ювентус
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|2
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|Динамо Киев
|6
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|4
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|1
|Манчестер Юнайтед
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|Маккаби Хайфа
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|Олимпиакос Пирей
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|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
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|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
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