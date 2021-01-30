Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов

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Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворитах Лиги Чемпионов.

"Еще рано называть фаворита, однако я бы выбрал "Баварию", "Барселону", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, что пары 1/8 финала ЛЧ выглядят следующим образом: "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль", "Барселона" - ПСЖ, "Порту" - "Ювентус", "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд, "Лацио" - "Бавария", "Атлетико" - "Челси", "Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити" и "Аталанта" - "Реал".

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