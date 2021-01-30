"Эвертон" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
В рамках 21-го тура АПЛ "Эвертон" уступил "Ньюкаслу".
"Ньюкасл" по-прежнему занимает 16-е место, а "Эвертон" - седьмое.
"Эвертон" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Уилсон, 73 - 0:1, Уилсон, 90 - 0:2
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Коулмэн, Мина, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 63), Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс (Кларк, 54), Льюис, Шер, Манкильо, Шелви, Хэйден, Хендрик, Альмирон, Фрэйзер (Сен-Максимен, 67), Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18