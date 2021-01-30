"Эвертон" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ

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"Эвертон" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ

В рамках 21-го тура АПЛ "Эвертон" уступил "Ньюкаслу".

"Ньюкасл" по-прежнему занимает 16-е место, а "Эвертон" - седьмое.

"Эвертон" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Уилсон, 73 - 0:1, Уилсон, 90 - 0:2

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Коулмэн, Мина, Сигурдссон, Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 63), Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс (Кларк, 54), Льюис, Шер, Манкильо, Шелви, Хэйден, Хендрик, Альмирон, Фрэйзер (Сен-Максимен, 67), Уилсон.

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