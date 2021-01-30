Соболев рассказал о состоянии колена после возвращения на поле

Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о своем самочувствии после товарищеской игры против "Пахтакора" (2:1).

Напомним, что в конце ноября игрок перенес операцию на колене из-за чего пропустил концовку первой части РПЛ.

"Положительные эмоции, давно не выходил на поле. Провели первую игру. Хорошо, что победили, но можем играть лучше. Еще тренируемся, под нагрузками. Хорошо, что сделал голевую передачу.

С коленом все нормально. Не расстроился, что не смог забить. Первый матч, не все получается, рад, что победили. Главное - набрать форму к сезону. Подойти на 100 процентов к нему", - заявил Соболев.

В этом сезоне на счету Соболева пять голов в 12 играх.

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