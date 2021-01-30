Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о возможном уходе Месси в ПСЖ

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Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о возможном уходе Месси в ПСЖ

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта раскритиковал ПСЖ за публичный интерес к капитану каталонцев Лионелю Месси.

"Их поведение неуместно. Это говорит об отсутствии у ПСЖ опыта на таком уровне. Им еще есть чему поучиться в мире футбола. Я всегда проявлял уважение к другим клубам. Я не знаю, способен ли ПСЖ заполучить Месси. Может быть, способен, если продолжит нарушать правила финансового фэйр-плей. Как мне известно, в прошлом году они понесли значительные убытки.

Мне было бы интересно узнать, проигнорируют ли они правила ФФП, чтобы подписать его. Если это произойдет, я надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют строго, и Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет сдерживаться, когда дело дойдет до вынесения вердикта", - приводит слова Лапорты L’Equipe.

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