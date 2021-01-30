ЦСКА близок к аренде нападающего "Эвертона"

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун в шаге от перехода в ЦСКА.

По сведениям Spor 3, "армейцы" согласовали аренду 29-летнего турка до конца сезона. Отмечается, что ЦСКА будет платить игроку полную зарплату.

В текущем сезоне на счету Тосуна один гол в семи играх.

Контракт Тосуна с "Эвертоном" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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