ЦСКА близок к аренде нападающего "Эвертона"
Форвард "Эвертона" Дженк Тосун в шаге от перехода в ЦСКА.
По сведениям Spor 3, "армейцы" согласовали аренду 29-летнего турка до конца сезона. Отмечается, что ЦСКА будет платить игроку полную зарплату.
В текущем сезоне на счету Тосуна один гол в семи играх.
Контракт Тосуна с "Эвертоном" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
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