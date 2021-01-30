Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, но при одном условии

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Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, но при одном условии

Новый наставник "Челси" Томас Тухель настаивает на покупке форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Corriere dello Sport, владелец "аристократов" Роман Абрамович пообещал тренеру трансфер Холанда, если тот выведет команду в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

После 20 туров "Челси" идет в АПЛ на восьмом месте и отстает от топ-4 на 7 очков.

Отметим, что трансферная стоимость Холанда оценивается в 100 миллионов евро.

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