"Милан" удержал победу над "Болоньей"
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Болонью".
"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на 5 очков.
"Болонья" - "Милан" 1:2
Голы: Ребич, 26 - 0:1, Кессиэ (пен), 55 - 0:2, Поли, 81 - 1:2
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Сумаоро, Дейкс (Паласио, 79), Томиясу, Схаутен (Поли, 79), Домингес (Сванберг, 67), Орсолини (Ольсен, 67), Сориано, Сансоне (Виньято, 67), Барроу.
"Милан": Доннарумма, Томори, Романьоли, Тео, Калабрия, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 62), Салемакерс, Ребич (Крунич, 62), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17