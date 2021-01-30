"Милан" удержал победу над "Болоньей"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде одолел "Болонью".

"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на 5 очков.

"Болонья" - "Милан" 1:2

Голы: Ребич, 26 - 0:1, Кессиэ (пен), 55 - 0:2, Поли, 81 - 1:2

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Сумаоро, Дейкс (Паласио, 79), Томиясу, Схаутен (Поли, 79), Домингес (Сванберг, 67), Орсолини (Ольсен, 67), Сориано, Сансоне (Виньято, 67), Барроу.

"Милан": Доннарумма, Томори, Романьоли, Тео, Калабрия, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 62), Салемакерс, Ребич (Крунич, 62), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 73).

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