Фанаты "Марселя" устроили пожар возле клубной базы
Фанаты "Марселя" устроили беспорядки возле клубной базы.
Как сообщает La Provence, группа болельщиков, численностью примерно 100 человек, смогла прорваться на базу. Кроме того, фанаты бросали файеры из-за чего возник пожар.
Отмечается, что фанаты требуют ухода президента "Марселя" Жака-Анри Эйро.
Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago - via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021
После 21 турв "Марсель" занимает в Лиге 1 седьмое место.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13