"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге

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"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге

Представляем результаты матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Хоффенхайм" 4:1

Голы: Боатенг, 32 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0, Крамарич, 44 - 2:1, Левандовски, 57 - 3:1, Гнабри, 63 - 4:1

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Мусиала, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 74), Левандовски, Гнабри (Сане, 70), Коман (Дуглас Коста, 74).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс (Фогт, 58), Гачинович (Кадержабек, 58), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 74), Баумгартнер (Бельфодиль, 74), Крамарич, Бебу (Даббур, 81).


"Боруссия" Д - "Аугсбург" 3:1

Голы: Хан, 10 - 0:1, Дилэйни, 26 - 1:1, Санчо, 63 - 2:1, Удуохай (аг), 75 - 3:1

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Пишчек, 78), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 83), Дилэйни, Брандт (Беллингем, 75), Санчо, Рейна, Ройс (Дауд, 84), Холанд.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго (Педерсен, 77), Калиджури, Хан (Варгас, 65), Груэсо (Цивея, 75), Штробль, Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).


"Айнтрахт" - "Герта" 3:1

Голы: Пионтек, 66 - 0:1, Андре Силва, 67 - 1:1, Хинтереггер, 85 - 2:1, Андре Силва (пен), 90 - 3:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Баркок (Йович, 61), Хасебе (Роде, 76), Костич, Соу, Камада (Хрустич, 82), Юнес (Туре, 61), Андре Силва.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Нетц (Миттельштедт, 46), Тузар (Нганкам, 89), Аскасибар (Дарида, 89), Гендузи (Левен, 89), Лукебакио (Лекки, 77), Пионтек, Матеус Кунья.


"Унион Берлин" - "Боруссия" М 1:1

Голы: Кнохе, 31 - 1:0, Плеа, 59 - 1:1

"Унион Берлин": Люте (Кариус, 69), Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79), Гиссельманн, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен, Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн (Штиндль, 75), Крамер (Нойхаус, 58), Закария, Плеа (Эмболо, 90), Тюрам.


"Вердер" - "Шальке" 1:1

Голы: Маскарель, 38 - 0:1, Мевальд, 77 - 1:1

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 90), Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд, 46), Шмид (Рашица, 46), Сарджент (Осако, 61).

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шопф (Бужеляб, 46), Харит (Виллиам, 70), Ут, Хопп (Хунтелар, 80).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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