"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд одержали крупные победы в Бундеслиге
Представляем результаты матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Хоффенхайм" 4:1
Голы: Боатенг, 32 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0, Крамарич, 44 - 2:1, Левандовски, 57 - 3:1, Гнабри, 63 - 4:1
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Мусиала, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 74), Левандовски, Гнабри (Сане, 70), Коман (Дуглас Коста, 74).
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс (Фогт, 58), Гачинович (Кадержабек, 58), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 74), Баумгартнер (Бельфодиль, 74), Крамарич, Бебу (Даббур, 81).
"Боруссия" Д - "Аугсбург" 3:1
Голы: Хан, 10 - 0:1, Дилэйни, 26 - 1:1, Санчо, 63 - 2:1, Удуохай (аг), 75 - 3:1
"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Пишчек, 78), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 83), Дилэйни, Брандт (Беллингем, 75), Санчо, Рейна, Ройс (Дауд, 84), Холанд.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго (Педерсен, 77), Калиджури, Хан (Варгас, 65), Груэсо (Цивея, 75), Штробль, Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
"Айнтрахт" - "Герта" 3:1
Голы: Пионтек, 66 - 0:1, Андре Силва, 67 - 1:1, Хинтереггер, 85 - 2:1, Андре Силва (пен), 90 - 3:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Баркок (Йович, 61), Хасебе (Роде, 76), Костич, Соу, Камада (Хрустич, 82), Юнес (Туре, 61), Андре Силва.
"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Нетц (Миттельштедт, 46), Тузар (Нганкам, 89), Аскасибар (Дарида, 89), Гендузи (Левен, 89), Лукебакио (Лекки, 77), Пионтек, Матеус Кунья.
"Унион Берлин" - "Боруссия" М 1:1
Голы: Кнохе, 31 - 1:0, Плеа, 59 - 1:1
"Унион Берлин": Люте (Кариус, 69), Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79), Гиссельманн, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен, Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн (Штиндль, 75), Крамер (Нойхаус, 58), Закария, Плеа (Эмболо, 90), Тюрам.
"Вердер" - "Шальке" 1:1
Голы: Маскарель, 38 - 0:1, Мевальд, 77 - 1:1
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 90), Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд, 46), Шмид (Рашица, 46), Сарджент (Осако, 61).
"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шопф (Бужеляб, 46), Харит (Виллиам, 70), Ут, Хопп (Хунтелар, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20