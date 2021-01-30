Футболист "Мотеруэлла" превзошел достижение Роналду
Защитник "Мотеруэлла" Бевис Мугаби забил гол, находясь на высоте 2,62 метров.
Отметим, что угандец превзошел достижение форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в 2019 году забил "Сампдории" подпрыгнув до 2,56 метров.
Специалисты высчитали, что Мугаби подпрыгнул на 75 сантиметров, а Роналду - на 71 сантиметр.
That record-breaking leap to score the winner.@B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021
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|Мотеруэлл
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|36
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|Килмарнок
|30
|33
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|Росс Каунти
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