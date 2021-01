Футболист "Мотеруэлла" превзошел достижение Роналду

Защитник "Мотеруэлла" Бевис Мугаби забил гол, находясь на высоте 2,62 метров.

Отметим, что угандец превзошел достижение форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в 2019 году забил "Сампдории" подпрыгнув до 2,56 метров.

Специалисты высчитали, что Мугаби подпрыгнул на 75 сантиметров, а Роналду - на 71 сантиметр.

That record-breaking leap to score the winner.@B_M321 pic.twitter.com/LF0v7HGPI3