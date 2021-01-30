"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд" и другие результаты 21-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 21-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Габриэл Жезус, 9 - 1:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Родри, 90), Габриэл Жезус.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем (Макберни, 78), Ампаду, Иган, Богл, Ландстрем, Берк (Шарп, 78), Флек, Норвуд, Болдок, Брюстер (Макголдрик, 62).
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Эзе, 60 - 1:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Клайн (Уорд, 85), Дэнн, Маккарти (Ридевалд, 46), Куяте, Миливоевич, Эзе, Заа, Айю, Батшуайи (Таунсенд, 79).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Килмен, Коуди, Хувер (Траоре, 63), Поденсе (Витинья, 68), Дендонкер, Нету, Моутинью (Фабиу Силва, 78), Боли, Виллиан Жозе.
"Вест Бромвич" - "Фулхэм" 2:2
Голы: Декордова-Рид, 10 - 0:1, Бартли, 47 - 1:1, Матеус Перейра, 66 - 2:1, Кавалейру, 77 - 2:2
"Вест Бромвич": Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг, Снодграсс, Галлахер, Робинсон (Диань, 46), Ливермор (Филлипс, 83), Матеус Перейра, О`Ши (Грант, 24).
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Айна (Тете, 81), Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Рид, 72), Замбо-Ангисса, Лофтус-Чик, Декордова-Рид (Кавалейру, 72), Лукман, Митрович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18