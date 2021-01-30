"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд" и другие результаты 21-го тура АПЛ

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"Манчестер Сити" минимально переиграл "Шеффилд" и другие результаты 21-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 21-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Габриэл Жезус, 9 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Родри, 90), Габриэл Жезус.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем (Макберни, 78), Ампаду, Иган, Богл, Ландстрем, Берк (Шарп, 78), Флек, Норвуд, Болдок, Брюстер (Макголдрик, 62).           


"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Эзе, 60 - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Клайн (Уорд, 85), Дэнн, Маккарти (Ридевалд, 46), Куяте, Миливоевич, Эзе, Заа, Айю, Батшуайи (Таунсенд, 79).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Килмен, Коуди, Хувер (Траоре, 63), Поденсе (Витинья, 68), Дендонкер, Нету, Моутинью (Фабиу Силва, 78), Боли, Виллиан Жозе.


"Вест Бромвич" - "Фулхэм" 2:2

Голы: Декордова-Рид, 10 - 0:1, Бартли, 47 - 1:1, Матеус Перейра, 66 - 2:1, Кавалейру, 77 - 2:2

"Вест Бромвич": Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг, Снодграсс, Галлахер, Робинсон (Диань, 46), Ливермор (Филлипс, 83), Матеус Перейра, О`Ши (Грант, 24).

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Айна (Тете, 81), Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Рид, 72), Замбо-Ангисса, Лофтус-Чик, Декордова-Рид (Кавалейру, 72), Лукман, Митрович.  

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