Эль-Шаарави вернулся в "Рому"

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Эль-Шаарави вернулся в "Рому"

Нападающий Стефан Эль-Шаарави вернулся в "Рому".

Как сообщает сайт "волков", клуб подписал 28-летнего футболиста в качестве свободного агента.

Эль-Шаарави выступал за "Рому" с 2016 по 2019 год. После чего перебрался в китайский "Шанхай Шенхуа".

В составе "Ромы" Эль-Шаарави провел 139 матчей, забил 29 голов и отдал 26 ассистов.

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